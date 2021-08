Calciomercato Torino / Rincon, Linetty e Lukic non convincono del tutto Juric, Baselli e Segre indietro nelle gerarchie: serve un rinforzo

Ivan Juric parla spesso attraverso le scelte: esaminandole si legge in controluce il suo pensiero. Tomas Rincon, ad esempio, nelle due amichevoli di livello che il Torino ha giocato (contro Rennes e AZ Alkmaar) non è mai partito titolare. Rolando Mandragora, invece, sì. L’uno fa parte di quel plotone di giocatori che il tecnico non ritiene centrali nel suo progetto – se mai sono utili rincalzi -, l’altro è uno dei pochi intoccabili. A guardare gli equilibri del centrocampo, dunque, si capisce come mai l’uomo mercato del Toro, Vagnati, stia cercando in queste ore anche un profilo da affiancare al numero 38. In quella zona, il tecnico ha trovato ben poche certezze.

Lukic prende il numero 10 ma deve ancora convincere Juric

Già detto di Rincon, Juric si aspetta qualcosa in più da Sasa Lukic, che partiva davanti nei suoi piani iniziali ma non lo ha mai incantato nelle partite giocate fin qui. Il serbo, che ha preso il numero 10, ha saltato la trasferta in Olanda per un infortunio ed è stato sostituito da Linetty. Anche il polacco rientra nel gruppo degli incerti: è stato provato come interno e come trequartista, ma in entrambi i ruoli si è espresso a livelli ben lontani dall’eccellenza. Segre è più indietro nelle gerarchie, invece, al pari di Baselli, più che altro per questioni di tenuta fisica.

Maggiore tra gli obiettivi, Amrabat è una pista difficile

Così i granata si stanno mettendo in cerca di un centrocampista, pur consapevoli che per fargli spazio servirà almeno una cessione. Sul taccuino di Vagnati c’è sempre quel Giulio Maggiore che il dt apprezza fin dai tempi della Spal, mentre è più difficile arrivare ad un pupillo di Juric come Sofyan Amrabat, che ha costi ben più elevati. La sensazione è che di trattative concrete si parlerà più avanti: prima, infatti, i granata vogliono sfoltire e prendere trequartista e difensore centrale. Poi si puntellerà la mediana, che aspetta un rinforzo.