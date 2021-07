I numeri di maglia del Torino nella stagione 2021/2022: ecco le scelte dei nuovi acquisti che rinforzeranno la squadra di Juric

Il Torino ha reso noti i numeri di maglia dei calciatori a disposizione per la prima amichevole nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, per ora provvisori in attesa della lista definitiva da consegnare alla Lega di Serie A. In primis spiccano le scelte dei due nuovi acquisti. Etrit Berisha, il portiere arrivato dalla Spal, prende la casacca numero 1, pur partendo dietro rispetto a Milinkovic-Savic nelle gerarchie di Juric. Il giovane Magnus Warming, invece, sceglie una inconsueta maglia numero 70. Ola Aina torna e riprende la 34 che aveva lasciato, mentre Djidji cambia e passa dalla numero 30 alla 26. Gemello indosserà la numero 89, Sava giocherà con la 90, Rauti ha scelto il 23, mentre Karamoko la numero 86.

Torino, i numeri di maglia 2021/2022

Ecco i numeri di maglia dei giocatori a disposizione per Torino-Obermais Merano:

Portieri: 1 Berisha, 32 Milinkovic-Savic, 89 Gemello, 90 Sava

Difensori: 3 Bremer, 4 Lyanco, 5 Izzo, 15, Ansaldi, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 34 Aina, 95 Celesia, 99 Buongiorno

Centrocampisti: 6 Segre, 7 Lukic, 8 Baselli, 38 Mandragora, 86 Karamoko, 88 Rincon

Attaccanti: 11 Zaza, 19 Sanabria, 22 Millico, 23 Rauti, 24 Verdi, 70 Warming