Al termine della sessione estiva di calciomercato, ha parlato il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati

“Siamo contenti, al di là di questo però sarà il campo a darci le risposte giuste. Abbiamo fatto tre acquisti importanti e ringrazio il presidente Cairo per questo” parole queste pronunciate dal direttore tecnico Davide Vagnati, al termine della sessione estiva di calciomercato. Il dirigente è stato intercettato, come riporta Tuttomercatoweb, a Milano dove ha commentatole le ultime operazioni di mercato portate a termine: “Il Torino deve avere ambizioni diverse rispetto alle ultime annate. Non serve fare proclami, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Brekalo? Eravamo convinti, aveva deciso di venire da noi. Non ho ancora sentito Juric dopo la fine del mercato. Praet è un giocatore di stampo internazionale ma non dobbiamo parlarne, conta il campo. Zima l’abbiamo preso a titolo definitivo, ha già buona esperienza e siamo contenti, visto che abbiamo un allenatore molto bravo”.

Vagnati: “Belotti? Mai stato vicino all’Inter”

Infine, Vagnati ha anche parlato di Andrea Belotti: “Quanto è stato vicino Belotti all’Inter? Mai, non c’è mai stato accordo tra le società, solo un incontro, ma loro avevano un’altra priorità. Ora parleremo del rinnovo”.