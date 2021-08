Continua il malcontento in casa Toro: striscioni contro Cairo e la società davanti alla sede del club

Proseguono le contestazioni nei confronti del Torino e della società granata. L’ultima vitta delle proteste granata è laa sede del club, in Via dell’Arcivescovado in centro a Torino. Un mercato tardivo ha caratterizzato la sessione estiva, lasciando l’amaro in bocca alla piazza granata. La partenza nella nuova stagione non è inoltre stata delle migliori: un difficoltoso passaggio del turno in Coppa e due sconfitte in campionato costituiscono un magro bottino. Il malcontento ha quindi preso nuovamente il sopravvento: “Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro” e “Cairo vattene” sono le scritte comparse sugli striscioni davanti alla sede del club.

Toro, striscioni davanti alla sede: la gallery

Di seguito la gallery con gli striscioni appesi nei pressi della sede del Torino.