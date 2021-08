Calciomercato Torino / Millico non riesce a convincere Juric: la società potrebbe optare per un altro prestito dopo quello al Frosinone

L’estate passata tra la Val Gardena e il Filadelfia rischia di essere un’altra chance mancata per Vincenzo Millico, tra le giovani promesse del Torino, che dopo una prima parte di ritiro positiva sembra ora uscito dai radar di Ivan Juric. Il tecnico, che ha deciso di non escludere nessuno a priori, ha però effettuato le proprie valutazioni. Tra le conferme non rientra l’ala granata, emersa dal Settore giovanile dopo ottimi risultati, ma ancora troppo acerba per il salto di qualità definitivo. Il futuro di Millico resta perciò un’incognita: ad oggi la pista più accreditata è l’opzione del prestito, per permettergli di accumulare ulteriore esperienza.

Millico non ha convinto Juric: out contro Rennes e AZ Alkmaar

Tra i profili più interessanti della cantera granata, il giovane attaccante non è ancora pronto per il calcio dei grandi. Contro Rennes ed AZ Alkmaar è infatti rimasto a guardare i compagni, riducendo drasticamente lo spazio e le possibilità per mettersi in luce a disposizione. La scelta di Juric di non inserirlo neanche partita in corso diventa perciò piuttosto esplicativa: il suo futuro imminente non sarà tinto di granata, come già accaduto nella scorsa stagione. Sei mesi in granata, ma poi il prestito al Frosinone, primo per Millico.

Toro, si cercano offerte per l’ex Primavera

La storia si ripete anche questa volta. Nessun club ha ad ora messo offerte concrete sul piatto, assicurandosi il vantaggio vincente. Molto dipenderà perciò dal Torino, che deve mettersi presto al lavoro per trovare una destinazione gradita al proprio diamante grezzo. L’attaccante, che non è riuscito a convincere a sufficienza, potrà quindi tentare fortuna altrove, come hanno fatto altri giocatori provenienti dal vivaio prima di lui come Segre, che ha consigliato di apprezzare le esperienze nelle serie cadette.