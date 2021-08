Calciomercato Torino / Juric lo ha portato in ritiro, ora Celesia può partire in prestito: l’Alessandria spinge per averlo

C’è Moreno Longo sulla strada di Christian Celesia, come nei migliori revival del passato. L’allenatore che vinse l’ultimo scudetto del Torino Primavera – e che quindi coi giovani ha dimostrato di saperci fare – vorrebbe il difensore classe 2002 nella sua Alessandria, da poco promossa in Serie B. E’ in corso una trattativa tra i grigi e il club di Cairo. Si ragiona della possibilità di un prestito secco, utile al Toro per non perdere il controllo di uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio negli ultimi anni. Contatti in corso e buone sensazioni.

Longo lo ha fatto esordire in Serie A

Celesia ha svolto tutto il ritiro con la prima squadra di Juric, raccogliendo qualche spezzone in amichevole. Non in Olanda contro l’AZ Alkmaar, però: nella trasferta di domenica, il centrale è rimasto a guardare i compagni per tutta la partita. Avrà bisogno di minutaggio nel corso della stagione, per questo tutte le parti stanno ora collaborando per trovargli una sistemazione. Longo lo fece esordire in Serie A contro il Bologna, durante la sua avventura sulla panchina del Torino nella stagione 2019/2020: di lui ha grande stima e ora spinge per averlo all’Alessandria.