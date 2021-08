Calciomercato Torino / Una settimana dopo l’appello fatto a Rennes, Juric attendere ancora i rinforzi desiderati

E’ trascorsa oltre una settimana da quando, dopo l’amichevole contro il Rennes, Ivan Juric aveva lanciato un messaggio a Urbano Cairo e Davide Vagnati per quanto riguarda il mercato (“In ritiro mi sono reso conto di tante cose: ora bisogna fare le scelte giuste e non sbagliare” aveva dichiarato): dal giorno di quella dichiarazione a oggi di scelte giuste (ma neppure sbagliate) non ne sono state fatte, la rosa è rimasta identica. Nel frattempo però il primo impegno ufficiale si avvicina: domenica allo stadio Grande Torino arriverà la Cremonese per l’esordio in Coppa Italia.

Calciomercato Torino: Vagnati non può sbagliare

Certo, la squadra al momento a disposizione di Juric è attrezzata per affrontare e superare i grigiorossi ma il discorso potrebbe cambiare quando di fronte ci saranno avversari ben più impegnativi come quelli di serie A. Le due sconfitte contro Rennes e Az Alkmaar non devono scoraggiare troppo, è pur sempre calcio d’agosto, ma un campanello d’allarme dovrebbero farlo accendere ai vertici della società: di ragioni per chiedere rinforzi di qualità Juric ne ha parecchie e gradirebbe anche poterli avere a disposizione il prima possibile.

Calciomercato Torino: Messias, Orsolini o Brekalo per l’attacco

Ciò che più importa all’allenatore croata è che sul mercato vengano però fatte le scelte giuste: è qui a essere chiamato in causa è il dt Davide Vagnati che, dopo la fallimentare campagna acquisti della scorsa estate (basti pensare ai vari Murru, Gojak e Bonazzoli rispediti immediatamente al mittente) non vuole commentare altri passi falsi. Anzi, dopo aver incassato la fiducia di Cairo vuole riscattarsi, cercando di arrivare a giocatori in grado di essere immediatamente protagonista nel 3-4-2-1 di Juric e che abbiano il miglior rapporto qualità/prezzo: anche per questo sul fronte offensivo sono state aperte varie trattativa, da quella per Messias a quella per Orsolini passando per Brekalo. Vagnati sa che non potrà sbagliare l’acquisto del trequartista e poi, eventualmente, neppure quelli del difensore e del centrocampista centrale.