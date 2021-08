Calciomercato Torino / Nessuna squadra è pronta a offrire 30 milioni per Belotti, ma il Gallo per ora non ha accettato la proposta di Cairo

Andrea Belotti potrebbe essere granata per altre quattro stagioni e percepire un ingaggio da 3,3 milioni all’anno più bonus. E’ questa, infatti, l’ultima proposta che al momento il Gallo ha ricevuto dal presidente Cairo, che già a Bressanone – durante il ritiro dei granata di Juric in Val Gardena – aveva confermato pubblicamente che l’offerta al capitano c’è ed è ingente. L’attaccante bergamasco, però, non è ancora convinto. Ha ricevuto, tramite il suo entourage, la proposta e ha risposto più o meno in questi termini: per ora no, grazie.

Il post di Giorgia e le riflessioni di Belotti

Sia chiaro, la sua non è stata una chiusura netta. Belotti sta prendendo tempo, perché il progetto granata non lo convince fino in fondo e non vuole privarsi della possibilità di tentare un’avventura altrove. E così mentre Giorgia Duro, la moglie del Gallo, dice sui social che Torino è “casa”, il marito riflette attentamente se è sotto la Mole che vuole trascorrere il culmine della carriera.

Il Gallo non è convinto: e non è solo questione di soldi

Non è solo una questione di soldi, ovviamente. Nonostante le parole di Juric, che dopo il Rennes aveva dichiarato: “Dalla società ha ricevuto un’offerta enorme dal punto di vista economico, cifre che non prendono nemmeno giocatori che fanno 25 gol all’anno all’Atalanta o Immobile”. Il problema è che non è dando 3,3 milioni all’anno a Belotti che il Torino diventa l’Atalanta. Su questo il Gallo si sta interrogando, accompagnando questioni contrattuali a valutazioni di progetto. Per ora una scelta non c’è. Il tempo passa e alla finestra non è apparsa, al momento, una squadra pronta a scucire i 30 milioni che Cairo e Vagnati vorrebbero incassare per privarsi del capitano.