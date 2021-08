Dai social / Lo scatto condiviso dalla moglie di Belotti Giorgia Duro fa sperare nella permanenza del Gallo sotto la Mole

Una telenovela che tarda a concludersi quella che riguarda Andrea Belotti. A poco è infatti servito il rientro del Gallo dalle vacanze: quella che era l’incognita preponderante sul fronte mercato per i granata, è infatti rimasta tale. Il centravanti del Toro deve decidere cosa fare e al momento ha rimandato a data da destinarsi la risposta netta che invece Juric e Cairo si aspettavano. E se rispedire indietro l’offerta messa sul piatto sembrava aver indirizzato il pensiero del popolo granata verso la peggiore delle ipotesi, ci ha pensato Giorgia Duro a riaccendere le speranze.

Giorgia Duro semina indizi sul proprio profilo Instagram

Lady Belotti, di rientro assieme al marito dopo le vacanze con la piccola Vittoria nella sua terra natale, la Sicilia, ha infatti scelto di condividere sui social il ritorno sotto la Mole. Si fatta immortalare in Piazza San Carlo con la carrozzina della piccola di casa, indicando il luogo preciso ed aggiungendoci la parola “casa”. Che indichi solamente il ritorno alla base o meno, resta un potenziale indizio. La famiglia ha sempre avuto un ruolo concreto nelle scelte del Gallo ed, ancora una volta potrebbe fare la differenza (vedi alcune proposte anche passate rifiutate perchè in destinazioni non gradite alla famiglia Belotti).

Di seguito, la foto di Giorgia Duro.