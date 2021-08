Dai social / Lyanco, assente contro l’AZ Alkmaar, continua ad allenarsi: piovono commenti dei tifosi del Betis sotto i suoi post

Un alone di incertezza cironda il difensore del Torino Lyanco, assente nell’amichevole in Olanda tra Torino e l’Az Almaar e prossimo alla cessione. La sua destinazione futura, che sembrerebbe essere il Real Betis, resta ancora da confermare ma, nel dubbio, il brasiliano prosegue con gli allenamenti per farsi trovare pronto alla prima chiamata. E non perde occasione di mostrare parte degli esercizi che svolge sul proprio profilo social, vera e propria mappa disseminata di indizi. L’ultimo post, lo vede protagonista in una serie di video girati mentre svolge alcuni test. Ad attirare particolarmente l’attenzione sono però i commenti.

Lyanco, post invasi da commenti del popolo verdiblanco

“No day off! Concentrazione, forza, fede! Questa stagione sarà mia! Andiamo! Il Gorilla”, questo un estratto della didascalia scelta dal difensore granata, molto vicino al Betis Siviglia ma con un accordo definitivo ancora da trovare. Manca infatti il punto finale alla trattativa che prosegue ormai da qualche tempo. I tifosi verdiblancos però non perdono tempo e cominciano a corteggiare colui che potrebbe diventare un giocatore del club spagnolo a breve. “Questa stagione te la porti in verde“, “Questa sarà la tua stagione al Betis“, “Erba verde? Cenno al Betis“, sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post di Lyanco, ormai invaso da cuoricini verdi.

Ecco il video pubblicato da Lyanco

Toro, Vagnati si muove per chiudere in fretta la trattativa con il Betis

Le aspettative ed il morale sono perciò già molto alti ed il brasiliano è pronto a dire la sua nel club che lo accoglierà. Il ds del Toro Davide Vagnati sta portando avanti i contatti per chiudere al più presto la trattativa. Juric ha infatti ormai confermato le proprie scelte e l’ex Bologna non sembrerebbe rientrare tra le conferme. La sua richiesta per la cessione ha inoltre incentivato il tecnico a preferirgli i compagni di reparto. Con il tempo che stringe, nessuna delle parti tirate in causa vuole farsi scappare questa ghiotta occasione. Il momento per mettere la parola fine è quindi arrivato.