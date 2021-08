Dopo Torino-Cremonese, Ola Aina si è sfogato su Twitter per i fischi ricevuti dai tifosi granata durante la partita

A mettere il sigillo alla qualificazione del Torino ai sedicesimi di finale di Coppa Italia è stato Ola Aina, che ha realizzato il rigore decisivo. Il secondo esordio con la maglia granata, dopo il prestito al Fulham, il terzino nigeriano se lo aspettava probabilmente differente, nella prima parte di match ha invece dovuto fare i conti con alcuni fischi provenienti dagli spalti da parte dei tifosi scontenti per la sua prestazione. La soddisfazione per il passaggio del turno e il rigore segnato non sono bastati a far dimenticare quei fischi al numero che, su Twitter, si è sfogato prendendosela proprio con i tifosi.

Aina: “Gli haters mi renderanno migliore”

“A tutti i tifosi del Torino che stasera mi fischiavano ogni volta che toccavo pallo dico “Grazie”. Gli haters e quelli che dubitano di me mi renderanno migliore. Siamo un club e dovremmo stare sempre dalla stessa parte, qualunque cosa accada” ha scritto Aina in un tweet dopo la partita.