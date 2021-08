Su Twitter qualche tifoso del Torino chiede il suo ritorno in granata: Adem Ljajic è stato messo fuori rosa dal Besiktas

Un epilogo triste e solitario. L’avventura al Besiktas di Adem Ljajic è finita sotto Ferragosto, con un freddo comunicato da parte del club turco: “Ljajic, uno dei nostri calciatori professionisti, continuerà a lavorare separatamente rispetto alla nostra squadra, in linea con la valutazione del nostro team tecnico”. Il serbo, con un passato recente al Torino, si è sfogato su Instagram: “Nessun problema con la società, tifosi, famiglia Besiktas. Morale della favola è che puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo”. Adem, su Twitter, ha trovato vicinanza proprio nel popolo granata: qualcuno ha anche chiesto a gran voce che il club di Cairo lo riportasse sotto la Mole. D’altronde a Juric servirebbe proprio un trequartista. Al momento, però, non si registra alcun interesse da parte del Toro.