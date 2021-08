La moglie di Belotti ha pubblicato una storia Intagram in cui si vedono lei e il marito effettuare un corso di primo soccorso

Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti, ha postato come storia Instagram tre immagini in cui si vede lei insieme al marito seguire un corso di primo soccorso. Oltre alle foto lady Belotti ha scritto: “Oggi finalmente siamo riusciti ad effettuare un corso di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, manovre di disostruzione e utilizzo del defibrillatore. Sempre meglio sapere che non sapere!!! Grazie Mario Caldera per le competenze e gli insegnamenti che ci hai fornito”. Il Gallo dunque si è dedicato un momento di formazione mentre continua a preparare la partita contro la Fiorentina.