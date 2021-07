Il difensore del Torino Lyanco ha postato su Instagram uno strano messaggio: che sia un indizio di un addio sempre più vicino?

Potrebbe essere un indizio, anche perché non è un segreto che Lyanco, sempre più chiuso nelle gerarchie. – anche dopo l’addio di Nkoulou – abbia manifestato la volontà di cambiare aria. In questo senso il corteggiamento del Betis Siviglia potrebbe accontentarlo: a giudicare dallo strano post su Instagram anche abbastanza a breve. “Fratello di sangue, è un piacere dividere i giorni con te. Grazie per i consigli su alcune cose…”, ha scritto il brasiliano a Sanabria. E proprio l’ultima frase, quei “consigli”, hanno portato i tifosi a pensare che possa trattarsi di consigli proprio sul Betis, considerando che proprio con gli spagnoli l’attaccante granata ha giocato prima di trasferirsi sotto la Mole. Questo il post di Lyanco: