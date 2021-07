Dai social / Il River Plate ringrazia il Torino per l’omaggio con la seconda maglia della stagione 2021/2022 presentata quest’oggi

“Eterna amistad” è il motto che lega Torino e River Plate dal lontano 1949, lo stesso riproposto dal club granata in occasione della presentazione della seconda maglia. La divisa da trasferta è infatti un omaggio al club argentino: ne richiama lo stile con la striscia diagonale granata su sfondo bianco, già proposta in qualche stagione passata. La scelta è stata molto apprezzata dal River, che non ha perso occasione per ringraziare il Toro della scelta. tramite i propri canali ufficiali ha infatti ricondiviso le foto della seconda maglia granata per la stagione 2021/2022, contornandole con la scritta “La nuova maglia del Torino, l’omaggio ad un’amicizia eterna“.

Toro, i ringraziamenti del River Plate per l’omaggio con la seconda maglia

Il club argentino ha poi aggiunto un fotomontaggio con entrambe le maglie che diventano una la continuazione dell’altra e la didascalia “I nostri colori uniti per sempre”. Un gesto importante per dare continuità ad un legame nato ormai settantadue anni fa, ma che non avrà mai fine.

