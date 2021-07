Il Torino ha presentato le maglie per la stagione 2021/2022: la prima è completamente granata con ricamato un toro rampante

Maglia completamente granata, con ricamati in alcuni punti un torello rampante e la scritta “1906”: è questa la nuova prima casacca del Torino per la stagione 2021/2022 che, per il terzo anno consecutivo, è firmata Joma. La divisa è stata presentata con un video pubblicato dai canali social della società granata. All’interno della maglia è presente la scritta: “Granata è una seconda pelle”. Rispetto allo scorso anno la novità principale è il colletto, che torna a essere completamente granata: non c’è infatti più il colletto bianco.

Torino, le maglie 2021/2022

La prima maglia come detto è totalmente granata, la seconda omaggia il River. “La maglia away celebra l’eterna amicizia che ci lega al Riverplate dal 26 maggio 1949, quando il Torino Simbolo e gli argentini resero omaggio agli Invincibili del Grande Torino caduti a Superga”, scrive il club su Instagram.