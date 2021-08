Calciomercato Torino / La Cremonese, avversaria del Toro in Coppa Italia, si aggiunge alla lista delle pretendenti di Nicola Rauti

Con l’inizio di stagione che si avvicina sempre di più, si intensifica il mercato del Torino. Non solo acquisti per i granata, che stanno cercando di piazzare anche qualche colpo in uscita. L’ampia rosa a disposizione di Juric per il ritiro, va infatti ridimensionata e rimaneggiata per poter aggiungere i pezzi mancanti del puzzle. Il croato, che purtroppo o per fortuna vanta una schiettezza senza eguali, ha fatto le proprie scelte. Tr queste, non rientra il nome di Nicola Rauti, reduce da una buona stagione in prestito al Palermo e finito nel mirino di diversi club tra i quali la Cremonese.

Rauti, sirene dalla Serie B per il salto di qualità

Quella che sarà a tutti gli effetti l’avversaria del Torino nella prima partita valevole in una competizione, ha messo gli occhi sull’attaccante del Torino. La stagione in rosanero, lo ha visto brillare in Serie C con i suoi quattro gol e tre assist nelle trentatre presenze collezionate. Un buon traguardo che gli ha permesso di attirare su di sè l’interesse di alcuni club di Serie B. Il match di Coppa Italia in programma per Ferragosto, sarà perciò anche un’occasione per portare avanti la trattativa e, avendo un po’ di fortuna, per chiuderla.

Toro, tanti riflettori puntati su Rauti: non solo la Cremonese su di lui

Difficile per Rauti trovare spazio alla corte di Juric, già piuttosto affollata nel reparto offensivo. Il rischio di perdersi è troppo grande ed il prestito è la soluzione più azzeccata secondo quanto ipotizzato da Vagnati assieme alla società. L’ex centravanti della Primavera granata è infatti un profilo promettente, non passato inosservato. Non solo La Cremonese si è fatta avanti per il classe 2000. Alla finestra restano infatti il Pordenone, che in passato ha già accolto diversi giovani granata, e l’Avellino. Il ds del Torino, che vuole assecondare le esigenze di tutte le parti tirate in causa vuole però ora affondare il colpo decisivo.