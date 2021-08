Calciomercato Torino / Belotti partirà per l’Olanda con i compagni: dall’amichevole contro l’AZ emergeranno novità sul futuro

Non si deciderà ad Alkmaar, il futuro di Andrea Belotti. Eppure la trasferta in Olanda dirà qualcosa di più sul capitano del Torino, che in questi giorni si è allenato al Filadelfia velato di incertezza. Giocherà o non giocherà, domani, all’AFAS Stadion (calcio d’inizio alle 18)? Probabilmente sì, anche se il minutaggio non può ancora essere quello dei compagni, visto che il Gallo è rientrato solo lunedì scorso dalle vacanze post Europeo. Juric lo ha osservato al campo, in settimana, ma ora vuole vederlo all’opera in un contesto più probante. Un bel test per la condizione ma soprattutto per le motivazioni. Se non c’è convinzione è meglio cambiare, è il mantra del tecnico croato. Che è impaziente di risolvere questo punto di domanda per concentrarsi e costruire una squadra coesa e a sua immagine.

Attesa per le parole di Juric

Belotti ancora non ha sciolto le riserve sulla proposta di rinnovo a cifre elevate presentata dal Torino. Innanzitutto, nella gara contro l’AZ, si verificherà quanto questa incertezza si riverberi sul suo atteggiamento. Poi, dopo la partita, parlerà Juric, con ogni probabilità. E a guardare i precedenti è bene tenere le orecchie tese: dopo il Rennes, Juric lanciò un penultimatum a Belotti, senza edulcorare la forma. È da vedere se, una settimana dopo, è cambiato qualcosa.

L’Inter monitora la situazione dopo la cessione di Lukaku

Intanto il mercato attorno al Gallo è tiepido, nulla più. Nemmeno la prossima cessione di Lukaku ha stanato l’Inter: i nerazzurri monitorano il calciatore, che però al momento non è l’obiettivo prioritario. Qualcosa forse si muoverà, ma difficilmente prima che Belotti lasci trapelare o annunci (eventualmente) la decisione di non rinnovare col Toro. Segnali arriveranno dall’Olanda: è l’ultima amichevole dei granata, la prima per il capitano, che deve scegliere ora.