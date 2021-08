Per l’amichevole Az Alkmaar-Torino in ottemperanza delle misure per il contenimento della pandemia il settore ospiti rimarrà chiuso

Domenica 8 agosto alle ore 18:00 è in programma l’amichevole Az Alkmaar-Torino. L’ultimo test per i granata prima dell’inizio della nuova stagione che comincerà il 15 agosto con la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Nei giorni scorsi la società olandese aveva comunicato le informazioni relative all’acquisto dei biglietti, mentre oggi è stato reso noto che il settore ospiti rimarrà chiuso. A comunicarlo è stato anche il Toro che in una nota sul sito ufficiale ha scritto: “Come comunicato dall’AZ Alkmaar, in occasione della gara amichevole AZ Alkmaar-Torino, in programma domenica 8 agosto alle ore 18, il settore ospiti dell’AFAS Stadion resterà chiuso in ottemperanza alle rigorose misure adottate per il contenimento della pandemia”.