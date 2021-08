L’amichevole Torino-Pro Vercelli, che era in programma sabato al Filadelfia, è stata annullata: confermata invece quella contro l’AZ Alkmaar

L’amichevole Torino-Pro Vercelli, in programma sabato 7 agosto al Filadelfia, è stata cancellata. Stavolta, a differenza di quanto accaduto nel ritiro di Santa Cristina con la partita contro il Bochum, il Covid fortunatamente non c’entra: la decisione da parte della società granata, in accordo con il tecnico Ivan Juric, è arrivata dopo un’esamina dei carichi di lavoro della squadra in questi giorni. E’ invece confermato l’amichevole di domenica 8 agosto nei Paesi Bassi contro l’Az Alkmaar. Nei prossimi giorni il Torino comunicherà le modalità dei rimborsi dei biglietti per i tifosi che già li avevano acquistati.

Torino-Pro Vercelli, amichevole annullata: il comunicato

Questo il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica che la partita amichevole contro la Pro Vercelli, programmata per sabato 7 agosto alle ore 17.30 allo stadio Filadelfia, è annullata. Seguiranno tempestive comunicazioni con le indicazioni per il rimborso dei biglietti acquistati”.