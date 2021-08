Calciomercato Torino / Il futuro di Zaza dipende da cosa deciderà di fare Belotti, intanto i due lavorano al Filadelfia agli ordini di Juric

Il Toro continua a lavorare al Filadelfia in vista delle amichevoli contro la Pro Vercelli, in programma sabato alle 17:30, e quella il giorno dopo in Olanda contro l’Az Alkmaar con calcio d’inizio alle ore 18. Subito dopo i granata cominceranno a preparare il primo impegno ufficiale della stagione contro il Cosenza in Coppa Italia il 15 agosto. Nel frattempo Andrea Belotti non ha ancora deciso il suo futuro. Il capitano granata sta valutando se accettare la proposta di rinnovo da parte del Toro o lasciare il club granata per cimentarsi in una nuova avventura. Dalla decisione che prenderà Belotti dipendono molte scelte che il Toro andrà a valutare. Una di queste riguarda il futuro di Simone Zaza. Ivan Juric spera di avere novità dal Gallo a breve perché la nuova stagione sta per cominciare.

Zaza: voglia di rilanciarsi dopo una stagione deludente

La voglia di Simone Zaza è sicuramente quella di rialzare la testa dopo lo scorso campionato dove l’attaccante ex Sassuolo ha registrato diversi alti e bassi. Nella scorsa stagione, soprattutto nella prima parte sotto la gestione di Marco Giampaolo, l’attaccante lucano in molte occasioni è sembrato assente in campo commettendo anche diversi errori gravi. Poi con l’arrivo di Davide Nicola si è visto un altro Zaza, in grado di realizzare molti gol che sono risultati determinati per portare il Toro alla salvezza. Il numero 11 granata, come tanti dei suoi compagni al Filadelfia e nel ritiro a Santa Cristina, ha voluto giocarsi le sue carte per provare a convincere Juric, segnando anche qualche gol nelle partitelle e in amichevole.

Se Belotti andrà via Zaza rimane come alternativa a Sanabria

Zaza, così come il compagno Verdi, non è mai stato considerato un giocatore incedibile da parte del Toro. Ciò nonostante il futuro dell’attaccante lucano potrebbe essere ancora all’ombra della Mole se Belotti decidesse di lasciare il club granata. Il numero 11 del Toro andrebbe infatti a ricoprire il ruolo di alternativa a Sanabria, giocatore che sta dando segnali molto positivi e sta conquistando la fiducia di Juric. Non è un caso che l’attaccante paraguaiano sia sempre stato schierato titolare nelle amichevoli, tranne in quella contro l’Al Fateh con il centravanti ex Genoa fermato da un problema alla schiena. Nel caso in cui Belotti decidesse di continuare la sua avventura in granata, riguardo a Zaza il Toro potrebbe prendere una decisione diversa.