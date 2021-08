Il Torino ha deciso di annullare l‘amichevole contro la Pro Vercelli che era in programma sabato al Filadelfia senza dare spiegazioni ufficiali

L’amichevole Torino-Pro Vercelli che si sarebbe dovuta giocare il 7 agosto al Filadelfia, con fischio d’inizio alle 17:30, è stata improvvisamente annullata. Entrambe le società sui propri siti ufficiali hanno comunicato che la sfida in programma per sabato non si giocherà. Il club di Vercelli ha voluto sottolineare che la colpa non è da imputare alla società che milita in serie C. Infatti, nella nota pubblicata dalla Pro Vercelli si legge: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica con grande dispiacere che, a causa di motivazioni non imputabili alla nostra società, l’amichevole in programma Sabato 7 Agosto contro il Torino è stata annullata”. Il Toro nel comunicato pubblicato ieri sera non ha dato una motivazione o spiegazione particolare sulla decisione presa.

Confermata l’amichevole Az Alkmaar-Torino

La motivazione che è stata fatta filtrare dal club granata è che la decisone di non giocare contro la Pro Vercelli è stata presa da Juric e dal suo staff dopo l’esame dei carichi di lavoro della squadra in questi giorni, dato che per domenica era già in programma un’altra amichevole nei Paesi Bassi, contro l’AZ Alkmaar. Infatti, la sfida contro la squadra olandese è stata confermata e sarà l’ultimo test prima del primo impegno ufficiale contro la Cremonese in Coppa Italia a Ferragosto. Sicuramente annullando l’amichevole di sabato pomeriggio il Toro ha perso una grande occasione di farsi rivedere dal proprio pubblico al Filadelfia, tenendo conto anche della frattura che c’è ormai da molto tempo tra tifoseria e squadra.