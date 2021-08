Calciomercato Torino / Edoardo Goldaniga è rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, il difensore è stato proposto ai granata

Sfumato Mattia Caldara (che è passato al Venezia) e con il Cagliari che al momento non è disposto ad aprire una trattativa per Sebastian Walukiewicz, il dt Davide Vagnati sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a Ivan Juric. A tal proposito, da segnalare che nelle ultime ore al Torino è stato proposto Edoardo Goldaniga. Il centrale, dopo le due stagioni trascorse in prestito al Genoa, è ora tornato al Sassuolo ma non rientra nei piani del club neroverde.

Calciomercato Torino: Goldaniga proposto, Vagnati valuta

Già in passato, quando ancora militava nel Palermo, Goldaniga era finito nel mirino del Torino: le trattative però si erano sempre inabissate. Nelle scorse settimane il difensore sembrava destinato a un ritorno al Genoa ma il club rossoblù ha ora virato su altri obiettivi, per questo motivo il Sassuolo e l’entourage del calciatore si sono messi alla ricerca di una nuova squadra per il difensore: il Torino è una destinazione che Goldaniga accetterebbe volentieri. Vagnati sta valutando tutte le alternative e nel frattempo continua a tenere vivi i contatti con il Betis Siviglia per la cessione di Lyanco.

Non appena il brasiliano sarà stato ceduto (e lo stesso Lyanco ad aver chiesto di andare via e il Torino è intenzionato ad accontentarlo) il direttore tecnico granata cercherà l’affondo decisivo per consegnare a Juric il rinforzo desiderato per quanto riguarda il pacchetto arrettrato. A oggi sembra però difficile che la questione difensore possa essere risolta in tempi brevi.