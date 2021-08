Calciomercato Torino / Nicola Rauti è rientrato dal prestito al Palermo ma verrà nuovamente ceduto in prestito

Lo scorso anno Nicola Rauti è stato protagonista in serie C con il Palermo, nella prossima stagione potrebbe tornare in Sicilia ma questa volta per vestire la maglia del Catania. Il club etneo, infatti, è interessato all’attaccante e ha avviato i primi contatti per cercare di averlo in prestito. Rauti, che si sta ora allenando agli ordini di Ivan Juric, piace però anche ad altre società tra cui la Cremonese, che milita nel campionato di serie B. L’intenzione del Torino è quella di cedere in prestito Rauti in modo che possa continuare a giocare con continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. Ora, insieme anche all’agente dell’ex attaccante della Primavera, il dt Davide Vagnati sta cercando la soluzione migliore il giocatore classe 2000.