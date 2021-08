Calciomercato Torino / Juric ha sempre insistito perché il caso Belotti si risolvesse in fretta: il tempo passa e una decisione ancora non c’è

Comunque vada a finire, la trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti ha portato via giorni e giorni a Ivan Juric. Il tempo è la dimensione alla quale il tecnico croato si è da subito relazionato, parlando pubblicamente della situazione incerta in atto tra il club e il Gallo. Fin dal giorno della sua presentazione, quando diceva: “Sceglierà lui se cambiare o presentarsi e dirmi che vuole restare”. E poi, soprattutto, dopo l’amichevole contro il Rennes, poco prima che il 9 tornasse a Torino dopo le vacanze: “Gli chiederò chiarezza subito, non lo aspetto. Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto”. Insomma, l’allenatore si aspettava che, al rientro, il calciatore e la società trovassero immediatamente un accordo sul da farsi. Invece, dal 2 agosto, giorno in cui Belotti rientrava dalle ferie, è passata una settimana e mezza. E nulla ancora si è risolto.

Juric e il fattore tempo: l’incertezza su Belotti pesa

Questa situazione si poteva gestire meglio? Sicuramente sì, da entrambe le parti. I giudizi, però, non fermano la sabbia della clessidra, che scorre inesorabile. Juric, nell’affaire Belotti, non è intervenuto in altro modo se non spronando le parti a fare presto. Certamente gli piacerebbe avere in squadra il Gallo, adeguatamente motivato. Ma più di ogni altra cosa gli preme sapere, a dieci giorni dalla prima giornata di Serie A, se Belotti sarà il centravanti titolare della sua squadra o se lo sarà Sanabria. Come dargli torto, d’altronde tra i due c’è una bella differenza, perché giocano e fanno giocare in modo diverso.

Il calciomercato del Toro va a rilento

A ciò si aggiunge il resto. Perché con il fronte Belotti aperto il Toro non può fare (o quasi) mercato: così il tecnico resta per ora senza il trequartista e senza il centrocampista che tanto vorrebbe. E pure senza il centrale difensivo, che però è bloccato dall’empasse nella trattativa con il Betis per Lyanco, più che da quella per il rinnovo del Gallo. Tutto va a rilento, insomma. Dall’ingaggio, ora il dialogo tra calciatore e società si è spostato sulla clausola, che Belotti vorrebbe bassa (tra i 20 e i 25 milioni), mentre Cairo e Vagnati la accetterebbero solo se fosse di 35 o 40 milioni. C’è distanza, insomma. E il tempo passa.