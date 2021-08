Calciomercato Torino / Per prolungare il contratto Belotti chiede una clausola rescissoria a cifre molto più basse rispetto all’attuale

Aveva fatto scalpore quella clausola rescissoria da 100 milioni di euro inserita nel contratto di Andrea Belotti nel 2017, quando il Gallo prolungò con il Torino mentre stava disputando la sua miglior stagione in termini realizzativi. Talmente tanto scalpore che il presidente Urbano Cairo ha più volte raccontato di aver suscitato l’interesse persino di Florentino Perez, sempre attratto dai giocatori più costosi per il suo Real Madrid (nonostante i debiti del club, non certo imputabili solamente al Covid). Se il centravanti ora dovesse nuovamente rinnovare il contratto con il Torino, lo farà senza inserire nuovamente quella clausola di cui molto si è parlato.

Calciomercato Torino: Belotti, via la clausola da 100 milioni

La novità delle ultime ore è che Belotti si è detto pronto a trattare il rinnovo con il Torino, nonostante la voglia di misurarsi anche a livello internazionale nelle coppe europee: la condizione posta dall’attaccante è che quella clausola rescissoria da 100 milioni di euro venga tolta. O meglio, che venga notevolmente ridimensionata. L’entourage del Gallo ha infatti chiesto che venga abbassata intorno ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per non far desistere dall’affare eventuali club di prima fascia che in futuro potrebbero essere eventualmente interessati al giocatore.

Calciomercato Torino: Belotti tra rinnovo e sirene di mercato

Per quanto riguarda il Torino, c’è la disponibilità ad abbassare la clausola rescissoria dagli attuali 100 milioni ma Urbano Cairo vorrebbe comunque mantenerla a cifre più alte rispetto a quelle richieste dall’entourage del capitano. Tra le due parti c’è comunque stato un avvicinamento anche se, al momento, la permanenza di Belotti in granata è tutt’altro che certa: l’agente dell’attaccante resta comunque vigile sui vari movimenti delle punte, pronto ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per il Gallo.