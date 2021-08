Rodriguez potrebbe rimanere al Torino, il difensore svizzero sembra convincere Juric nel ruolo di centrale di sinistra

Ricardo Rodriguez ha voglia di fare bene nella prossima stagione ormai alle porte. Il difensore svizzero, come tutti i suoi compagni, con il cambio di guida tecnica si sta giocando tutte le sue carte per provare a convincere Ivan Juric a confermarlo, continuando così la sua avventura all’ombra della Mole. Il tecnico croato segue con molta attenzione Rodriguez e il giocatore sembra piacergli. Infatti, nelle due ultime amichevoli prima dell’inizio della nuova stagione, contro il Rennes e l’Az Alkmaar, l’ex giocatore del Milan è sempre partito titolare nel ruolo di braccetto sinistro nella difesa del Toro. Un posto che il numero 13 dovrà contendersi con Alessandro Buongiorno, un altro giocatore che ha già conquistato il tecnico croato: la sua cessione non è più scontata come appariva nelle scorse settimane.

Torino, Rodriguez ha voglia di riscattarsi

Che ci fosse aria di divorzio tra Rodriguez e il Torino dopo la fine dello scorso campionato era inevitabile, dopo la pessima stagione disputata dal difensore ex Milan. Il difensore svizzero, arrivato la scorsa estate su esplicita richiesta di Marco Giampaolo, è stato tra i giocatori più deludenti dello scorso campionato: ha commesso diversi errori in fase difensiva, risultando molto spesso troppo lento e, in più di un’occasione, tra i principali imputati per alcuni gol subiti. Poi con l’arrivo di Davide Nicola Rodriguez ha trovato pochissimo spazio, collezionando solo 4 presenze.

Calciomercato Torino: Rodriguez può restare

Anche le parole al miele spese ai microfoni di Torino Channel, dopo la sconfitta 2-1 nell’amichevole contro l’AZ Alkmaar, lasciano trasparire la voglie dello stesso Rodriguez di restare sotto la Mole per riscattarsi: “Possiamo fare bene quest’anno. Juric ci ha detto cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo, il suo è un gioco intenso ma ci piace. Giochiamo bene, questo è l’importante. Il gruppo? Ci conosciamo da tanto tempo adesso, siamo una bella squadra”. Cairo e Vagnati sono comunque pronti ad ascoltare eventuali offerte per il difensore elvetico.