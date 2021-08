Calciomercato serie A / Dzeko è a un passo da diventare un nuovo giocatore dell’Inter, la Roma per sostituire il bosniaco vuole Abraham

Il trasferimento di Romelu Lukaku verso il Chelsea ha accesso il mercato delle punte. Infatti, l’Inter per sostituire l’attaccante belga segue Edin Dzeko, sempre più vicino al club neroazzurro. A sua volta anche la Roma è alla ricerca di un sostituto del centravanti bosniaco. I giallorossi sono sulle tracce di Tammy Abraham, giocatore che il club capitolino vuole strappare alla concorrenza di Arsenal e Atalanta. Roma e Chelsea hanno già raggiunto un accordo per il passaggio dell’attaccante inglese che nella scorsa stagion ha collezionato 32 presenze, segnando 17 gol. Sono ore molto calde e il dirigente giallorosso Tiago Pinto dovrà stare molto attento alla concorrenza dell’Arsenal per Abrham.

Per il centrocampo Empoli e Udinese pensano a Babec

L’Udinese come rinforzo per la linea di centrocampo sta seguendo Hrvoje Babec, croato classe ‘99 in forza all’HNK Gorica. Babec con il club rossonero ha ancora tre anni di contratto e la sua valutazione si aggira intorno ai 1,5/2 milioni di euro. Un nome nuovo dunque accostato al club bianconero, con il giocatore che potrebbe cercare di dimostrare le sue qualità e mettersi in mostra in Italia. Però non c’è solo l’Udinese sulle tracce di Babec. Anche l’Empoli e il Lecce in serie B stanno tenendo sott’occhio il giocatore croato. Già nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi. La società friulana non vuole assolutamente farsi soffiare Babec, anche perché le impressioni degli scout bianconeri che hanno dovuto visionare il centrocampista dell’HNK Gorica sono state molto positive.

Genoa avviati i contatti per Mustafi

Il Genoa, che sta chiudendo per l’arrivo di Johan Vasquez dal Pumas, sta lavorando per un altro rinforzo per la difesa da consegnare a Davide Ballardini. Il club rossoblù ha già avviato i contatti per Shkodran Mustafi, giocatore classe 1992 che dopo la fine del contratto con lo Schalke 04, dove è arrivato lo scorso gennaio, attualmente si trova svincolato. Per Mustafi, campione del Mondo con la Germania a Brasile 2014, si tratterebbe di un ritorno a Genova. Il difensore tedesco in passato aveva vestito la maglia della Sampdoria dal gennaio del 2012 fino al 2014. Per oggi è previsto un incontro tra l’enoturage del giocatore e il Genoa.