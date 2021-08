Calciomercato Torino / Il tecnico serbo spera che Orsolini possa restare al Bologna e contro il Pordenone lo lascia in campo fino al 76′

Ci sono calciatori che rilasciano poche dichiarazioni e preferiscono far parlare il campo, ci sono allenatori che la voce del prato verde la sfruttano per lanciare i propri messaggi: è quello che ha fatto Sinisa Mihajlovic nell’amichevole giocata dal suo Bologna contro il Pordenone (e vinta per 4-2 dagli emiliani) schierando nella formazione titolare Riccardo Orsolini e lasciandolo in campo fino al 76′. Solamente il portiere Lukasz Skorupski e Kevin Bonifazi, entrambi protagonisti fino al triplice fischio dell’arbitro, hanno giocato di più.

Bologna, Mihajlovic non vuole far partire Orsolini

Pur non rilasciando nel post partita nessuna dichiarazione a riguardo, Mihajlovic ha fatto capire che Orsolini per lui è un giocatore importante e che è ancora al centro del progetto tecnico del Bologna, nonostante l’arrivo di Marko Arnautovic: i due possono tranquillamente coesistere, giocando una su una fascia e una sull’altra. Il messaggio dell’allenatore serbo è stato recepito anche in casa Torino ma il dt Davide Vagnati non ha comunque per il momento intenzione di mollare la presa sul giocatore. Juric sta chiedendo con sempre maggiore insistenza un altro trequartista di qualità per il 3-4-2-1, Josip Brekalo non è considerato una prima scelta e per Junior Messias il Crotone ha chiesto una cifra eccessiva.

Calciomercato Torino: per Orsolini la strada è in salita

E’ così che il nome di Orsolini resta scritto nel taccuino di Vagnati – così come in quello dei suoi colleghi di Fiorentina e Lazio – ma convincere il Bologna a cedere il giocatore non sarà semplice: Mihajlovic lo ha ribadito a suo modo nel test contro il Pordenone. La strada che porta all’esterno d’attacco si fa sempre più in salita e di certo non si sbloccherà in tempi brevi.