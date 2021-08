Jacopo Segre potrebbe tornare alla Spal, dopo aver già vestito la maglia del club di Ferrara la scorsa stagione per 6 mesi

La nuova stagione sta per cominciare, il calciomercato sta per finire e allora le squadre stanno pensando a come completare le proprie rose. La Spal avrebbe rimesso gli occhi su Jacopo Segre che ha già vestito la maglia biancazzurra, approntando nella piazza estense lo scorso 1 febbraio, fino alla fine della scorsa stagione. Il centrocampista classe ‘97 piace alla nuova Spal con Joe Tacopina alla guida. Il presidente statunitense aveva già ingaggiato Segre in prestito nella stagione 2018/2019 quando ricopriva il ruolo di presidente al Venezia. Potrebbero esserci novità sulla trattativa a breve.

Segre: l’esperienza in prestito alla Spal

Per Segre questa dovrà essere la stagione del riscatto, dopo aver registrato un rendimento altalenante tra il Toro e la Spal nello scorso campionato. Segre con addosso la maglia della Spal era riuscito a trovare la via del gol solo nell’ultima giornata di campionato all’81’ minuto contro la Cremonese, riuscendo a regalare i 3 punti alla squadra ferrarese con il match terminato 1-0. La Spal però non è riuscita a qualificarsi per i play off registrando una stagione negativa nella quale non si è centrato l’obiettivo stagionale. Segre fin qui non ha trovato molto spazio con Ivan Juric. Questo aspetto potrebbe spingere il giocatore a tornare alla Spal, dove lo scorso anno ha raccolto 18 presenze. Quindi preferire una piazza che conosce già molto bene.