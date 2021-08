Calciomercato Torino / Sebastian Walukiewicz è ritenuto incedibile dal Cagliari: il Toro ci ha provato. Ma per ora è tutto fermo

Davide Vagnati, da settimane, sta cercando qualcuno che sostituisca Nicolas Nkoulou, che già mesi prima della fine dello scorso campionato aveva scelto di non rinnovare il suo contratto con il Torino. L’impresa è diventata più ardua del previsto, tanto che a tre giorni dall’esordio ufficiale di Juric in panchina (la partita in programma è quella di Coppa Italia, contro la Cremonese) un nome nuovo, nel pacchetto arretrato, ancora non c’è. L’ultimo serio tentativo il Toro l’ha fatto per Sebastian Walukiewicz, classe 2000 di proprietà del Cagliari. I rossoblu, ricevuta la proposta, l’hanno rispedita al mittente: per loro il polacco è incedibile. Salvo novità future.

I tanti “no” ricevuti dal Torino per il difensore

Il fronte, per ora, è dunque chiuso, nonostante le insistenze del direttore dell’area tecnica. Il quale intanto sta cercando di piazzare Lyanco al Betis Siviglia senza svenderlo. Tra ipotesi e contatti seri, fin qui, il Toro ha ricevuto tanti “no” nella ricerca del difensore. A iniziare da quelli del Verona per Gunter e Dawidowicz, finendo a quelli del Cagliari per Walukiewicz. Juric per ora ha rispolverato Djidji e ha dato fiducia a Rodriguez, nelle amichevoli. Ma in vista del campionato si aspetta altro.