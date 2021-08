Calciomercato Torino / Juric conferma Belotti per la prossima stagione, ma per ora niente rinnovo. Va in scadenza nel 2022? La situazione

La partita contro la Cremonese ha segnato un prima e un dopo, per Andrea Belotti. Non perché era la prima volta davanti ai suoi tifosi dopo mesi a porte chiuse, non perché si è procurato un infortunio che potrebbe costargli la presenza contro l’Atalanta, sabato prossimo. Bensì perché finalmente è stata fatta chiarezza sul suo futuro. O quasi. Il Gallo non ha aperto bocca, a dire la verità, ma prima Mandragora e poi Juric hanno di fatto annunciato la sua permanenza al Toro nel prossimo campionato di Serie A. Così il centrocampista: “Ci accompagnerà per tutta la stagione”. E così l’allenatore: “Mi ha detto chiaramente che vuole rimanere ed essere il capitano del Toro”.

L’incognita su Belotti: nel 2022 rischia di partire a zero

Tutti felici e contenti. Ma un punto interrogativo ancora resta e non è certo di poco conto. A svelarlo è stato proprio Juric: “Vuole fare quest’anno al Torino, vedere come va e poi decidere. Ha avuto coraggio a rifiutare tanti soldi”. A cosa si riferisce il tecnico? Al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 che il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati hanno offerto a Belotti nelle scorse settimane. La proposta quadriennale da 3,2 milioni più bonus è stata dunque messa da parte dall’attaccante, che al momento ha scelto di non rinnovare l’accordo contrattuale con il club.

Vagnati assicura: “C’è ancora tempo per parlare”

Un bel problema, per la società. Che ora rischia di perdere il Gallo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Vagnati comunque sente di avere ancora i margini per trattare e convincere il calciatore a firmare. Così parlava prima della Cremonese: “C’è ancora tempo per parlare, ora non posso dirvi quante possibilità ci sono che resti da 1 a 10. Con Belotti abbiamo parlato in maniera civile in più di un’occasione e lui non ha mai escluso la possibilità di restare. Vedremo cosa succederà…”. Quel che sembra certo, a meno di clamorosi ripensamenti, è che Belotti sarà nella rosa della prossima stagione. Cade, dunque, uno degli alibi per giustificare lo stallo del calciomercato granata: acquisita questa certezza, ora occorrerà rinforzare la squadra e cedere gli esuberi.