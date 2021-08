Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, prima di Torino-Cremonese ha parlato del mercato della squadra granata

“Affrontiamo una squadra forte, tra le più forti della serie B e per questo bisogna sicuramente stare attenti. Le tante assenze per infortunio? Abbiamo fatto un grande lavoro e ci siamo preparati al meglio anche per il campionato, gli infortuni sono stati per dei traumi, non c’entra la preparazione” ha dichiarato Davide Vagnati ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio della partita tra il Torino e la Cremonese.

Vagnati: “Belotti? Vedremo cosa succederà”

Vagnati ha poi parlato del futuro di Belotti: “Mi auguro che resti con noi il maggior tempo possibile. Anche se il suo contratto scadrà nel 2022 c’è ancora tempo per parlare, ora non posso dirvi quante possibilità ci sono che resti da 1 a 10. Con Belotti abbiamo parlato in maniera civile in più di un’occasione e lui non ha mai escluso la possibilità di restare. Vedremo cosa succederà…”

Sugli obiettivi stagionali il dirigente ha dichiarato: “Il Toro deve fare dei campionati diversi dall’ultimo, abbiamo la possibilità per farcela, dobbiamo e possiamo cambiare il trend. Abbiamo anche un pubblico importante”.

Infine, sulle varie trattative di mercato: “Il mercato è in difficoltà ed è difficile definire i giocatori in entrata e quelli in uscita. L’obiettivo di tutti è quello tenere i giocatori, noi siamo una società importante con giocatori importanti. Chi gioca nel Torino deve essere un professionista fino alla fine. Adesso faremo il massimo per migliorare la squadra“.