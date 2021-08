Infortunio per Andrea Belotti durante Torino-Cremonese: il capitano si fa male alla caviglia. In campo Rauti

Esordio con infortunio. La stagione di Andrea Belotti, già partita nel segno dell’incertezza, è ora macchiata da un infortunio. Il Gallo, messo in campo da Juric nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese, è dovuto uscire anzitempo a causa di un infortunio alla caviglia, che si era procurato poco prima a causa di un pestone di Bartolomei. Il ghiaccio e la tenacia gli hanno consentito di restare in campo quel tanto che è bastato a Rauti per completare il riscaldamento: poi, l’ex attaccante della Primavera lo ha sostituito. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.