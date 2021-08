Torino-Cremonese, diretta della partita di Coppa Italia 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Cremonese è la partita dell’esordio ufficiale di Ivan Juric sulla panchina granata. La gara, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022, è anche quella che segna il ritorno allo stadio dei tifosi dopo la lunga assenza dovuta al Covid. Il match è a eliminazione diretta: chi vince affronterà ai sedicesimi di finale la vincente di Sampdoria-Alessandria, chi perde sarà invece eliminato dal torneo. In caso di parità al ’90, la partita proseguirà con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore. Segui Torino-Cremonese in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 19.45 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino e i giocatori sono entrati sul terreno di gioco per la consueta ricognizione pregara.

Ore 19.00 E’ un Ferragosto caldo nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, si affronteranno Torino e Cremonese nella gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022. Ivan Juric per questa sua prima partita da tecnico dei granata deve fare a meno di ben dieci giocatori: Sanabria e Celesia devono scontare un turno di squalifica per vecchie espulsioni risalenti alla scorsa stagione, Bremer da tempo ha un problema alla caviglia, Ansaldi non ha recuperato da un affaticamento muscolare, Zaza, Kone, Baselli e Millico si sono infortunati nell’allenamento di rifinitura. Assenti poi Falque e Lyanco, che non rientrano più nei piani della società. C’è invece il capitano Belotti mentre si attendono ancora novità riguardo al rinnovo del suo contratto.

Coppa Italia, Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Mandragora, Linetty, Aina; Pjaca, Lukic; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Stojkovic, Segre, Rincon, Warming, Verdi, Rauti. All. Juric.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Nardi, Baez; Vido. A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Crescenzi, Frey, Sernicola, Bartolomei, Buonaiuto, Collodel, Deli, Ciofani, Strizzolo, Zunno Allenatore: Pecchia

Coppa Italia, Torino-Cremonese: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Cremonese, in diretta e in chiaro, è trasmessa da Italia 1, da questa stagione e per i prossimi tre anni è la Mediaset ad aver infatti acquisito i diritti della Coppa Italia. La partita è anche possibile vederla in diretta streaming su Mediaset Infinity. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Coppa Italia, Torino-Cremonese: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 21.00