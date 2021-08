Pochi squilli nel primo tempo di Torino-Cremonese: finisce 0-0, granata con poche idee. Si fa male Belotti, dentro Rauti

Juric sorprende e rinuncia a Izzo, per la prima in Coppa Italia contro la Cremonese. La partita inizia senza squilli: Pjaca e Singo provano ad accendere il Toro dalla trequarti in su, ma nei primi 15′ ci prova solo Valeri, che dalla distanza scaglia un mancino sulla schiena di Djidji. Al 17′, Buongiorno recupera un buon pallone, Lukic suggerisce per Pjaca che trova la deviazione di un difensore ospite: palla a lato di nulla. Il pubblico trema per un infortunio occorso a Belotti: il ghiaccio sulla caviglia lo rimette in sesto, almeno per una decina di minuti. Poco dopo ci prova Mandragora, ma l’esterno sinistro – respinto – non è la scelta migliore per far male a Carnesecchi. La Cremonese ci prova due volte con Baez. Poi, arriva, per il Toro, il momento più drammatico del primo tempo: dopo un breve riscaldamento, Rauti prende il posto di Belotti, visibilmente affranto. Il capitano esce tra gli applausi.