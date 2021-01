Calciomercato Torino / E’ il giorno di Soualiho Meité al Milan: il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

Soualiho Meité è ormai un giocatore del Milan. Il centrocampista francese, intorno alle 23.30 di ieri, ha raggiunto il capoluogo lombardo e, ai microfoni di Calciomercato.com, ha rilasciato anche le prime parole da calciatore rossonero: “Se sono contento? Sì, sicuro. Se me l’aspettavo? Devi essere sempre pronto, ho già parlato un po’ con Kessie. Se credo allo Scudetto? Per forza, il Milan è primo e deve stare lì. Futuro? Vediamo questi 4 mesi come vanno e poi ne parliamo”. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso a 500.000 euro, con diritto di riscatto a 8 milioni di euro più 1,5 milioni che il Milan dovrà versare al Torino in seguito al raggiungimento di determinati bonus. Ora si attende l’ufficializzazione dell’operazione.