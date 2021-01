Calciomercato Torino / L’Atalanta è disposta a cedere Lammers in prestito secco. Il Verona, tra le rivali granata, pensa anche a Lasagna

Lammers sì, Lammers no. Il dilemma che gira attorno all’attaccante dell’Atalanta resta imponente. A crearlo, i fronti opposti assunti da società e allenatore. “Secondo me rimane all’Atalanta“, queste le parole di un Gasperini scocciato dal mercato e dalle voci che circondano il suo giocatore, nel mirino di diversi club tra i quali il Torino. I granata vogliono infatti trovare un attaccante da affiancare a Belotti, in modo da evitargli eccessivi ripiegamenti a caccia dei palloni, e il ‘no’ della Fiorentina per Kouamé li ha fatti virare sull’olandese in forza alla Dea. Il club bergamasco dal canto suo, vuole rispettare la volontà del numero 7, intenzionato a trovarsi una nuova meta per poter ritrovare la continuità che gli sta mancando con Gasperini.

L’Atalanta apre alla cessione: ma attenzione a Verona e Bologna

L’entourage di Lammers e la Dea stanno passando al vaglio tutte le offerte ricevute, cercandone una che soddisfi tutte le parti in ballo. Il vincolo riguarda la formula: i nerazzurri, che hanno speso ben nove milioni per l’olandese non vogliono andare oltre il prestito secco (come si raccontava nei giorni scorsi su queste pagine), poco favorevole alle richieste del Toro. Ad impensierire nel concreto i granata non è però una permanenza limitata di Lammers sotto la Mole, bensì la concorrenza.

Oltre al Bologna, aggiuntosi di recente sondando il terreno, c’è infatti il Verona di Juric – al nono posto in classifica e con solo quattro punti in meno dell’Atalanta -, che sta però corteggiando anche Kevin Lasagna. I gialloblu, che avevano aperto i colloqui già a inizio gennaio e che offrono una prospettiva migliore rispetto a quella offerta del Torino (in lotta per non retrocedere), assicurerebbero comunque la titolarità al classe ’97. Vagnati dovrà perciò essere più bravo di D’Amico e giocarsi al meglio le proprie carte.