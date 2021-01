Calciomercato Torino / Le parole di Gasperini sulla possibile cessione di Sam Lammers, attaccante che piace ai granata

Con il mercato che entra nel vivo, cominciano a scaldarsi gli animi anche dei soggetti tirati in causa. Tra i più chiacchierati c’è sicuramente Sam Lammers, attaccante olandese in forza all’Atalanta. In tanti, compreso il Torino hanno messo gli occhi sul talento classe ’97, che non sta trovando molto spazio alla corte di Gasperini. In conferenza stampa, dopo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, il tecnico ne ha spiegato il motivo, esprimendosi anche sul futuro del giocatore. “Lammers? C’è sempre chi non gioca, è normale. Lui non ha giocato perché ci sono Zapata e Muriel. Se in questo momento non gioca è perché trovo loro due più bravi. Mi sembra molto semplice. Davanti ha due giocatori che in questo momento sono strepitosi. Non significa che Lammers non sia un buon giocatore. Secondo me rimane.“, queste le parole del tecnico della Dea.

Torino, la situazione si complica: ma Vagnati ci sta provando

Che sia per fuorviare gli interessati o per far spegnere i rumors di mercato, il discorso di Gasperini sembrerebbe essere presagio di una possibile chiusura da parte dell’Atalanta sulla cessione del profilo che tanto piace al Toro. Vagnati sta cercando di trovare un compromesso favorevole a tutte le parti in causa, ma neanche il piano B dei granata per l’attacco è semplice da agguantare. Anche se è per ora più lontano il rischio di una replica di quanto sta avvenendo con Kouamé, bloccato dalla Fiorentina. L’emergenza in attacco, comunque, resta per ora irrisolta e il tempo comincia a stringere.