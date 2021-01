Lammers-Torino sì ma senza riscatto: le condizioni dell'Atalanta - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati tiene in considerazione anche Lammers dell’Atalanta come alternativa a Kouamé: ma arriverebbe solo in prestito secco

Pallone e mercato vanno d’accordo finché non si mettono, vicendevolmente i bastoni tra le ruote. Perifrasi per dire che mal si sopportano. Il Torino cerca un attaccante e sta provando in tutti i modi a strappare Kouamé dalla Fiorentina, che non è convinta di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Intanto l’ivoriano va in campo in Coppa Italia contro l’Inter e fa pure gol: se mai fosse servita, ai granata, un’ulteriore complicazione nella trattativa che da giorni scorre fangosa. L’alternativa più valida, al momento, gioca nell’Atalanta: o meglio, fa panchina. Soprattutto per questo Sam Lammers e il club bergamasco vedrebbero di buon occhio la possibilità di separarsi adesso per ricongiungersi a giugno, quando per lui potrebbero aprirsi più spazi.

Kouamé-Fiorentina, tutto bloccato: Vagnati pensa a un prestito

Il 7 nerazzurro è così finito al secondo posto nella personale gerarchia di Vagnati al capitolo “spalla di Belotti“. Il tempo corre. Giunti quasi a metà della sessione di trattative, il Toro non ha ancora incamerato alcun rinforzo. E il timore dei tifosi è rivivere il film degli scorsi inverni: tante voci, zero acquisti. Solo che, stavolta, la classifica deficitaria (la squadra di Giampaolo è penultima a 12 punti) non permette errori.

Il ds aspetterà ancora eventuali segnali di apertura da parte della Fiorentina per Kouamé, ma in viola dovrebbe arrivare almeno un altro attaccante affinché la situazione si sblocchi. Nel frattempo ha avuto contatti positivi con la Dea per Lammers: nel senso che l’affare si può fare, ma l’olandese – giunto in estate a Bergamo per 9 milioni – arriverebbe senza la possibilità che il club di Cairo possa infine riscattarne il cartellino. Il prestito secco non è certo l’opzione preferita dal Toro, che però ha estrema necessità di dare a Giampaolo una punta. E dunque accetterebbe anche un compromesso non favorevole per tamponare la rosa.