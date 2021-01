Calciomercato Serie A / Duncan venerdì sarà a Cagliari. Anche Sabelli è vicino. Il Genoa continua a rinforzarsi

Le trattative di calciomercato continuano in vista della chiusura di questa finestra di mercato il 1 febbraio alle ore 20. Tra i club più attivi in questo momento c’è il Cagliari, che si è aggiudicato Alfred Duncan. Il club rossoblù, dopo aver superato la concorrenza di Torino e Verona, è riuscito a prendere dalla Fiorentina il centrocampista ghanese. La formula di trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. L’ormai centrocampista viola ritroverà come allenatore Eusebio Di Francesco, i due avevano già lavorato insieme al Sassuolo. Intanto il Cagliari continua a lavorare anche per acquistare Stefano Sabelli, terzino destro in forza al Brescia che ha già fatto sapere al proprio club che la sua intenzione è quella di tornare a giocare in Serie A. Un altro club molto attivo sul mercato è il Genoa che dopo Strootman ha acquistato Jerôme Onguéné, attaccante in arrivo dal Salisburgo.

Il Milan vuole Mandzukic e tratta il rinnovo di Calhanoglu

Anche il Milan vuole rinforzarsi, ma una delle priorità del club rossonero è quella di rinnovare il contratto in scadenza di Hakan Calhanoglu. Ieri a casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, l’agente del giocatore turco. Le parti sembrano essersi avvicinate e presto potrebbe essere raggiunto un accordo. Intanto i rossoneri, che aspettano l’arrivo di Meité, hanno messo gli occhi su Mario Mandzukic. L’attaccante croato al momento è svincolato dopo la breve avventura al Al-Duhail. L’ex attaccante della Juve sembra essere la prima scelta dopo che il club milanese aveva sondato le piste Scamacca e Pavoletti.

Serie A, il mercato delle altre squadre

Intanto l’Udinese, che sta continuando a cercare di riportare in Italia Asamoah, ha ceduto il portiere Nicolas alla Reggiana. Il club emiliano presto potrebbe ritrovarsi con un altro rinforzo dalla serie A. Infatti il club granata è molto vicino a Lorenzo Del Pinto, centrocampista del Benevento. Infine anche il Parma sta portando avanti diverse trattative per regalare qualche rinforzo a Roberto D’Aversa. Il club gialloblù è interessato a Mateo Musacchio, profilo seguito anche da Genoa e Bologna. E il Parma si è inserito nella corsa per aggiudicarsi Andrea Conti. Sul difensore del Milan oltre al club emiliano c’è da diverso tempo la voglia da parte della Fiorentina di acquistare il giocatore classe 1994. Ma il club viola al momento non ha ancora fatto un’offerta. Il Geno ha invece ufficializzato l’acquisto di Strootman.