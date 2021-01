Calciomercato Torino / Non si complica solo Kouamé, Giuntoli ha chiuso alla cessione di Lobotka e Duncan è a un passo dal Cagliari

Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, ha dichiarato prima del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia che “Lobotka non è in uscita”. Con queste parole il direttore sportivo del Napoli ha di fatto chiuso le porte al Torino che da diverso tempo aveva messo gli occhi sul centrocampista slovacco in forza al Napoli. Davide Vagnati, che sperava di poter prendere il calciatore che con Gattuso trova poco spazio, ora dovrà virare su un altro profilo. Il Toro è terzultimo in campionato e il ds granata dovrà portare a Marco Giampaolo dei rinforzi che possano condurre il Toro alla salvezza.

Salta anche Duncan: è vicino al Cagliari

Un altro giocatore che il Toro seguiva ormai da diverso tempo è Alfred Duncan, classe 1993 in forza alla Fiorentina, club nel quale si trova il grande obiettivo del club di Cairo in un differente reparto: Kouamé, l’attaccante che secondo la dirigenza granata sarebbe la spalla ideale per Belotti ma per il quale al momento la trattativa è in salita. Ebbene proprio Duncan ha scelto, nelle ultime ore, di andare al Cagliari, un’altra delle piste che gli si erano presentate innanzi in questa sessione di mercato. Il centrocampista viola, che fin qui ha collezionato solo quattro presenze, non erediterà dunque il posto che in ogni caso lascerà Soualiho Meité, il quale pare destinato a diventare presto un nuovo giocatore del Milan.

L’alternativa Schone, che preferisce l’Ajax

Un altro centrocampista che il Toro ha timidamente cercato è Lasse Schone che, dopo aver rescisso il contratto con il Genoa, è in cerca di una nuova squadra. Ma il classe ’86, ex Genoa, è più propenso a tornare all’Ajax dove ha vissuto 7 stagioni collezionando 287 presenze e 67 reti. Il Toro ha bisogno di rinforzi e il tempo sta passando: ora, in mezzo, serve un piano C. Per Vagnati questi saranno giorni molto impegnativi anche perché le altre squadre che lottano per la salvezza si stanno muovendo acquistando rinforzi.