Meité-Milan, è quasi fatta: Giampaolo conferma

Calciomercato Torino / Per la cessione di Meité al Milan ci sono da limare solo gli ultimi dettagli. Il tecnico: “E’ in partenza”

Della sconfitta ai calci di rigore contro il Milan, forse, non si è dispiaciuto troppo Meité. D’altronde la parata di Tatarusanu sul tiro dal dischetto di Rincon gli permetterà di continuare a giocare in Coppa Italia e di coltivarla di vincere: per il suo trasferimento alla società la trattativa è ormai arrivata ai dettagli. Ieri, prima della partita, Vagnati e Massara hanno avuto modo di incontrarsi e portare avanti i discorsi riguardo al passaggio del centrocampista francese al Milan e non sembrano esserci ostacoli insuperabili per arrivare a un accordo nelle prossime ore. O al massimo nei prossimi giorni.

Calciomercato Torino: Meité al Milan, accordo a un passo

L’accordo sul prestito oneroso di Meité a 1 milione di euro è stato ormai trovato, ma se il centrocampista è ancora ufficialmente un calciatore del Torino è perché Vagnati vorrebbe inserire la clausola dell’obbligo di riscatto del cartellino in favore dei rossoneri, Massara invece preferirebbe avere un semplice diritto di riscatto (fissato a 9 milioni di euro). Alla fine però un’intesa verrà trovato, perché la volontà di tutte le parti è quella di chiudere le parti. Nel post Milan-Torino, anche Giampaolo ha confermato che Meité è vicinissimo alla cessione: “Oggi non era a disposizione, è in partenza”. Ora si attende la fumata bianca, ma sembra difficile che per la prossima partita, quella di sabato contro lo Spezia, il francese possa essere ancora un calciatore del Torino.