Giuntoli chiude al Toro:”Lobotka non è in uscita”

Prima della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Empoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha dichiarato che Lobotka non verrà ceduto

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli prima del match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli ha dichiarato: “Lobotka non è in uscita”. Queste le parole del dirigente azzurro che spengono di fatto le speranze del Torino di poter acquistare il centrocampista slovacco. Il club granata stava provando a strappare il centrocampista al club di De Laurentiis ma ora il giocatore è destinato a rimanere all’ombra del Vesuvio.