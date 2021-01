Bonazzoli obiettivo del Crotone: nel Torino ha poco spazio - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Crotone sta lavorando per il prestito di Federico Bonazzoli: il classe 1997 è di proprietà della Sampdoria

E’ a caccia di rinforzi per tentare la scalata salvezza, il Crotone, che ora guarda in casa Torino alla ricerca di un attaccante per dare spessore al reparto nel quale Simy e Riviere hanno inciso poco. In granata gioca Federico Bonazzoli, punta classe 1997 arrivata in estate dalla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto (a 8 milioni) che scatterebbe solo al raggiungimento di determinate condizioni ben lontane dalla concretizzazione, poiché legate al numero di gol segnati, fin qui appena due.

Per il Toro riflessioni in corso

I pitagorici del ds Ursino vogliono assicurarsi Bonazzoli in prestito dalla Samp, club con cui il calciatore ha un contratto fino al 2025. Se ne sta parlando in queste ore. Il Torino è sì desideroso di inserire un attaccante nella rosa di Giampaolo (come Kouamé), ed è consapevole di dovergli fare spazio, ma sta riflettendo sulla possibilità che il sacrificato possa essere proprio l’acquisto estivo. Fin qui, Vagnati e Cairo si erano messi in ascolto delle proposte per Simone Zaza: ora stanno vagliando anche l’ipotesi di un addio anticipato con Bonazzoli. Il Crotone preme.