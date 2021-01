Caicedo “blocca” Kouamé: ora la Fiorentina non è più sicura di cederlo

Calciomercato Torino / Caicedo si allontana dalla Fiorentina e i viola ora bloccano la partenza di Christian Kouamé

Fino a poco tempo l’addio di Christian Kouamé alla Fiorentina, sembrava scontato. Poche presenze in campionato, il sorpasso di Dusan Vlahovic nelle gerarchie e la trattativa imbastate dalla società viola con la Lazio per Felipe Caicedo: gli ingredienti per un futuro lontano dalla Toscana dell’attaccante ivoriano c’erano tutti, senonché a complicare la possibile partenza del calciatore ci si è messo Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha infatti bloccato la partenza di Caicedo e, a sua volta, Rocco Commisso ha fermato Kouamé. Una brutta notizia per il Torino, che sperava di poter arrivare a un accordo in settimane per giocatore viola.

Calciomercato Torino: Kouamé bloccato dalla Fiorentina

Considerate le difficoltà nell’arrivare a Caicedo (anche se la Fiorentina spera ancora di riuscire a far cambiare idea a Lotito), Cesare Prandelli ha già iniziato a prendere in considerazione l’ipotesi che potrebbe non avere un nuovo attaccante per la seconda parte di campionato: non a caso questo pomeriggio in Coppa Italia si appresta a rilanciare proprio Christian Kouamé. “Si sta comportando molto bene, non gli si può rimproverare nulla. Insisto molto sia sul primo controllo che sui movimenti giusti, l’ho allenato e lo conosco bene. Giocherà soprattutto per scelta, non per necessità, e anche per merito” ha dichiarato l’allenatore viola in conferenza stampa a proposito dell’attaccante ivoriano.

Calciomercato Torino: su Kouamé c’è anche il Verona

In attesa di avere risposta dalla Fiorentina, il Torino dovrà iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di una possibile alternativa a Kouamé, nel caso i viola decidessero alla fine di tenere il giocatore. Ma anche se Commisso dovesse acconsentire alla cessione, l’arrivo dell’attaccante ivoriano non sarebbe scontato: non va infatti dimenticato che sulle tracce dell’ex Cittadella e Genoa ci sono anche altre società, su tutte l’Hellas Verona che ha in panchina quell’Ivan Juric che conosce già bene Kouamé.