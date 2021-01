Incontro Vagnati-Milan: si prova a chiudere per Meité

In campo il Toro si gioca gli ottavi di Coppa Italia, sugli spalti Davide Vagnati cercherà l’accordo con il Milan per la cessione di Meité

Due partite in tre giorni a San Siro, per il Torino di Giampaolo, ed è inevitabile che tra campionato e Coppa Italia i discorsi tra le due società si concentrino anche sul mercato e su Meité. Soprattutto dopo le dichiarazione di Davide Vagnati proprio a pochi minuti dal match di sabato contro i rossoneri: “Il Milan è uno di quei club che ha messo nel mirino il nostro calciatore, vediamo nei prossimi giorni se la trattativa può andare avanti”. E quei giorni sembrano adesso arrivati: la sfida di questa sera sarà infatti l’occasione perfetta per imbastire un primo inizio di trattativa. Ma non una bozza di discorso ipotetico: i granata vogliono chiudere e in fretta e il match di Coppa offrirà a Vagnati l’occasione perfetta per gettare basi solide e concrete con il suo omologo rossonero.

Meité-Milan, a caccia dell’accordo

Fredric Massafra avrà dunque il suo bel da fare questa sera. Meité è rientrato prepotentemente nei desiderata del Milan che dovrà però lavorare molto per quanto riguarda la formula. Come comprensibile, il Torino vorrebbe cedere il centrocampista solo a titolo definitivo mentre il Diavolo, dal canto suo, preferirebbe optare per un prestito. Una situazione che tuttavia non sembra essere in stallo. L’accordo potrebbe essere infatti trovato per il prestito (a 1 milione) con diritto di riscatto (fissato a nove milioni).

Torino-Milan, niente contropartite

Insomma, una sorta di via di mezzo tra domanda e offerta per una trattativa che quindi si aggirerà sui 10 milioni di euro. E che, come noto, non prevede l’inserimento di contropartite tecniche che avrebbero potuto riguardare un eventuale di scorso su Krunic (qui i dettagli). Doppia sfida, dunque, questa sera a San Siro: il Toro cerca il passaggio del turno, Vagnati un accordo di mercato.