Kouamé segna il gol del pareggio nell’ottavo di finale contro l’Inter, l’attaccante della Fiorentina è da diverso tempo un obiettivo del Toro.

Christian Kouamé al 57′ minuto dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Inter ha realizzato il gol dell’1 a 1 che ha portato ai supplementari. L’attaccante viola riacciuffa il pareggio dopo che l’Inter era passata in vantaggio con Arturo Vidal su rigore. Kouamé, partito titolare nella sfida contro la squadra neroazzurra, ripaga la fiducia che gli ha dato Cesare Prandelli con una rete a metà del secondo tempo, arrivata grazie a un gran tiro di destro con il pallone che si va a infilare sotto la traversa. Il giocatore ivoriano già dall’inizio del mercato è un obiettivo del Torino. Con lui il club granata vedrebbe avverarsi il desiderio di acquistare un attaccante che possa fare da spalla a Belotti e dargli una mano.

La Fiorentina non è convinta di cedere Kouamé

Attualmente il club viola non vuole cedere Kouamé, o meglio, non vuole farlo prima di aver acquistato un altro attaccante. La Fiorentina inoltre ha già ceduto Cutrone che è tornato a vestire la maglia del Wolverhampton. Intanto l’attaccante ivoriano, dopo l’esclusione di domenica scorsa nel match tra Fiorentina e Cagliari, nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Inter è sceso in campo e ha pure segnato. Vagnati continua a monitorare la situazione. Oltre a Kouame un altro giocatore della Fiorentina piace molto al Toro. Si tratta di Duncan che andrebbe a rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo.