Nkoulou nella sfida di Coppa Italia ha disputato un’ottima prestazione. Ma il giocatore rimane sul mercato: il Torino rischia di perderlo a zero

Nella sfida di Coppa Italia contro il Milan Nicolas Nkoulou è tornato tra i titolari dopo una lunga assenza. Prima del match contro i rossoneri l’ultima apparizione in campo del difensore camerunese risaliva al match tra Toro e Udinese, partita terminata sul risultato di 2 a 3 in favore della squadra bianconera. Contro i rossoneri Nkoulou è stato molto abile, soprattutto nel primo tempo, a neutralizzare Ibrahimovic concedono a lui e ai suoi compagni pochissime occasioni. Il numero 33 è stato indubbiamente tra i migliori in campo per quanto riguarda i granata, dimostrando professionalità e autorità. Tutto ciò nonostante il fatto che il camerunese, con il contratto in scadenza, resti in uscita: il Toro, infatti, vuole evitare di perderlo a giugno a parametro zero.

Nkoulou: la pista Bologna pare tramontata

Al momento sulla scrivania del presidente Cairo e su quella del responsabile dell’area tecnica Vagnati non sono arrivate offerte concrete per Nkoulou ma, qualora dovessero arrivare, verranno prese in considerazione. Una pista che si era presentata è stata quella di un eventuale approdo di Nkoulou al Bologna, possibilità poi tramontata dato che il club rossoblù ha acquistato Soumaoro. Infatti con l’arrivo del giocatore francese dal Lille è improbabile che Sabatini e Bigon vogliano regalare un altro difensore centrale a Sinisa Mihajlovic. Il Toro avrà tempo fino al 1° febbraio alle ore 20 per risolvere il “caso Nkoulou” ed eventualmente trovargli un’altra sistemazione.

Con Giampaolo poco spazio

Il centrale in questa stagione non ha trovato tanto spazio. Per il giocatore camerunese fin qui solo 10 presenze tra campionato e Coppa Italia e un gol, quello contro la Juve. Ma la presenza in campo di ieri, arrivata anche per il turnover che il tecnico granata ha voluto adottare in vista del fondamentale match contro lo Spezia, è stata molto convincente e un Nkoulou come quello visto a San Siro contro il Milan sicuramente farebbe molto comodo a un Toro che sta lottando per salvarsi e che attualmente si trova terz’ultimo.