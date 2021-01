Soumaoro allontana Nkoulou dal Bologna

Calciomercato Torino / Il Bologna in difesa ha ufficializzato l’arrivo di Souamaro: l’acquisto del centrale francese allontana Nkoulou

E’ arrivata l’ufficialità: Adama Soumaoro è un nuovo giocatore del Bologna. L’approdo del difensore centrale francese alla corte di Sinisa Mihajlovic rende molto improbabile l’arrivo di Nicolas Nkoulou al Bologna, dopo che nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte del club emiliano sul difensore camerunese, attualmente in forza al Torino. L’arrivo di Soumaoro dal Lille, dove il francese ha collezionato solo 3 presenze, 2 in Ligue 1 e 1 in Europa League, costringe il numero 33 del Torino a cercare un’altra destinazione. Quello di Soumaoro è un ritorno in Italia in quanto nella scorsa stagione il difensore ex Lille indossò per la seconda parte di campionato la maglia del Genoa.

Calciomercato Torino: Nkoulou cerca squadra

Quello che riguarda Nicolas Nkoulou è un caso molto complicato che la società granata dovrà risolvere al più presto. Il difensore, arrivato in granata nell’estate del 2017 dall’Olympique Lione, ha il contratto che lo lega al Torino in scadenza a giugno 2021. Il giocatore, che è hai margini del progetto tecnico e che non ha nessuna intenzione di prolungare il suo rapporto con il club granata, fin qui ha collezionato solo 9 presenze di cui 8 in campionato e 1 in Coppa Italia segnando un gol contro la Juve nel derby che poi si è concluso con il 2-1 in favore dei bianconeri. Adesso Urbano Cairo e Davide Vagnati insieme al procuratore del camerunese Maxime Nana (lo stesso agente di Wilfred Singo, che ha invece da poco rinnovato il contratto) dovranno trovare un accordo per evitare che il giocatore lasci il club granata a parametro zero a fine stagione.

I rapporti inclinati da Torino-Wolverhampton

E’ noto a tutti che i rapporti tra Nkoulou e il Toro non siano più gli stessi dopo l’ammutinamento prima della partita di ritorno contro il Wolverhampton, dopo che il giocatore chiese di essere ceduto ma non fu accontentato. Questa finestra di mercato invernale potrà essere la giusta occasione per accontentare il difensore granata e lasciarlo partire, anche se la pista che lo avrebbe portato al Bologna sembra ormai chiusa. Infatti è improbabile pensare che il club rossoblù acquisti un altro difensore centrale.